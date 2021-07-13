Благовещенск, 13 июля, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Приамурье за последние сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 109). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2, по состоянию на вечер 12 июля, лабораторно подтвердилось у 25 302 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Суточный темп прироста составил 0,4%. Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 71 человек болеют ОРВИ, один — переносит заболевание бессимптомно. Ещё у 41 пациента врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию.

В Приамурье провели уже более 1,062 млн тестов на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки 2216.

В области за всё время пандемии жертвами COVID-19 стали 314 человек. Последние два летальных исхода носителей коронавируса, по данным портала стопкоронавирус. рф, были зарегистрированы 10 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке организовали работу единого волонтёрского штаба по вопросам оказания помощи больным COVID-19 на базе Дворца молодёжи Петропавловска-Камчатского. Он объёдинил всех добровольцев и позволил оказывать помощь в круглосуточном режиме.