На МАКС-2021 представят принципиально новый самолёт
Москва, 13 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Об этом сообщили в госкорпорации.
В госкорпорации добавили, что Россия входит в число государств, владеющих технологиями полного цикла для производства перспективных авиакомплексов.
Кроме того, Россия признана «законодателем мод» в сфере создания военных самолетов, заключили там.
Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.
Ранее в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Роскосмос) сообщили, что в экспозиции АО «РКЦ «Прогресс» будут представлены макеты ракетно-космической техники: ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а, «Союз-2», «Союз-2» этапа 1в и перспективная двухступенчатая ракета-носитель «Союз-5».
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