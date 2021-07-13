Москва, 13 июля, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 принципиально новый военный самолет. Об этом сообщили в госкорпорации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Авиасалон «МАКС»

«ОАК презентует принципиально новый военный самолет 20 июля — в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС —2021 в городе Жуковский», — сообщили в Ростехе.

В госкорпорации добавили, что Россия входит в число государств, владеющих технологиями полного цикла для производства перспективных авиакомплексов.

Кроме того, Россия признана «законодателем мод» в сфере создания военных самолетов, заключили там.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший мировой авиафорум Международный авиационно-космический салон МАКС — 2021 будет проходить с 20 по 25 июля.

Ранее в ракетно-космическом центре «Прогресс» (входит в Роскосмос) сообщили, что в экспозиции АО «РКЦ «Прогресс» будут представлены макеты ракетно-космической техники: ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а, «Союз-2», «Союз-2» этапа 1в и перспективная двухступенчатая ракета-носитель «Союз-5».

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