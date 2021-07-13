Берлин, 13 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Компания Opel представила хэтчбек Astra нового поколения, который получит новый дизайн экстерьера и интерьера. Об этом сообщает портал Motor1.

Motor1 Opel Astra

Opel Astra шестого поколения построен на платформе EMP2, которая легла в основу недавно представленного Peugeot 308. Конкуренцию новинке составят такие модели, как Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane и Skoda Octavia.

Новый Astra увеличился в размерах. Так, длина хэтчбека теперь составляет 4 374 мм (на 4 мм больше), колесная база — до 2675 мм (выросла на 13 мм), а ширина равна 1860 мм, что на 51 мм больше, чем у предшественника.

В салоне управление настройками происходит с помощью сенсорного экрана на 10 дюймов. Новинку оснастили матричной светодиодной оптикой от модели Insignia, круиз-контролем с функцией Stop & Go, а также проекционным экраном и камерой кругового видеообзора.

Пока информации о технических характеристиках модели нет.

Ранее представители Opel сообщили, что компания планирует прекратить выпуск бензиновых, дизельных и гибридных моделей автомобилей к 2028 году.

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