Саратов, 13 июля, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после очередной аварии с участием общественного транспорта дал ряд поручений, сообщает 13 июля telegram-канал правительства области «Пул №64».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Заместителю председателя правительства Александру Соловьеву поручено выяснить причины ДТП, произошедшего утром 13 июля с участием маршрутного микроавтобуса и грузовика, и проанализировать безопасность работы общественного транспорта. Перед министерством здравоохранения поставлена задача оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

ИА REGNUM напоминает, в Кировском районе Саратова утром 13 июля произошло ДТП. На улице Танкистов у дома №57 столкнулись грузовик Foton и маршрутное такси «Газель». В результате аварии пострадали 11 человек.

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