Челябинск, 13 июля, 2021, 08:47 — ИА Регнум. Эвакуированные из челябинского лагеря «Родничок» дети будут отдыхать на Чёрном море. Их уже готовят к поездке, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM МДЦ «Артек». Крым

Смена началась 3 июля и должна была закончиться 15-го. Однако 8 июля дети и сотрудники лагеря были эвакуированы из-за бушевавшего на территории Нагайбакского района поблизости природного пожара. Таким образом, смена для них завершилась гораздо раньше намеченного срока. Но власти решили исправить последствия несправедливого вмешательство стихии. Президент России Владимир Путин поручил продумать вопрос об их отдыхе детей из этого лагеря на черноморском побережье.

Всего из лагеря эвакуировали 118 детей. На море поедут 102 из них. В том числе 93 школьника старшего возраста отдохнут в детском центре «Смена» в Анапе, а девять самых маленьких — в «Артеке».