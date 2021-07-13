Чебоксары, 13 июля, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Чувашии при плановых инвестиционных расходах на 2021 год в 8 млрд рублей в первом полугодии освоено 14,2%. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные министерства финансов Чувашии

В текущем году на инвестиционные расходы в Чувашии предусмотрено почти 8,03 млрд рублей. Из них на 1 июля освоено порядка 1,14 млрд рублей, что составляет 14,2% к плану.

«Особо обращает на себя внимание относительно хорошая динамика по инвестиционным расходам. У нас общий план 8 млрд рублей, рост 42% к прошлому году. Но опять-таки в прошлом году база была несколько занижена, поскольку год был ковидный и во многом кризисный. Хотел бы обратить внимание, что достаточно низкие проценты исполнения по здравоохранению — 2,3%, ЖКХ — 3,3%, экологии — 0% и туризму — 3,9%», — сказал Михаил Ноздряков.

Что касается инвестиций в основной капитал, то по словам вице-премьера — министра экономики Чувашии Дмитрия Краснова, в первом полугодии он прогнозируется на уровне 19,7 млрд рублей, а в целом по году предположительно возрастёт на 1% и достигнет 55,8 млрд рублей.