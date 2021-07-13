Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Россия и Соединённые Штаты должны приложить усилия, чтобы не допустить возникновения между странами вооружённого конфликта. Об этом в ходе выступления перед русскоговорящими студентами в Мидлберийском институте заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«Считаем необходимым делать всё возможное, чтобы не допустить возникновения между нашими странами любого вооружённого конфликта, который неизбежно был бы чреват эскалацией вплоть до ядерного уровня», — подчеркнул дипломат.

По его словам, целью диалога по стратегической стабильности между Москвой и Вашингтоном должна стать выработка нового «уравнения безопасности».

«Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового «уравнения безопасности» с учётом всех значимых факторов», — сказал Антонов.

Он пояснил, что такое «уравнение» должно охватывать все наступательные и оборонительные вооружения в ядерном и неядерном оснащении, способные решать стратегические задачи.

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«Речь идёт о противоракетной обороне, обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — Прим. ИА REGNUM), предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях, реагировании на чреватые ядерной эскалацией кризисные ситуации», — добавил российский посол.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия допускает диалог с США по своим новейшим системам вооружений, но он должен включать обсуждение американского гиперзвукового оружия и космических систем, а также размещения ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что в Москве рассчитывают до конца июля провести установочный раунд диалога по этим темам.