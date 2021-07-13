Гавана, , 08:52 — REGNUM Бывший первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, генерал армии Рауль Кастро обсудил массовые выступления в стране с ЦК партии. Об этом сообщает кубинская газета Granma.

Отмечается, что первый секретарь ЦК Компартии Кубы, президент Мигель Диас-Канель руководил заседанием, посвящённым обстановке в стране. На нём присутствовал и Рауль Кастро.

Участники заседания проанализировали прошедшие в стране протесты и отметили в числе прочего, что народ отреагировал на призыв главы государства «защищать революцию на улицах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Кубы Диас-Канель заявил, что вместо мирных манифестаций протестующие громят магазины и нападают на полицейских. Своих сторонников он призвал выступить в поддержку властей.

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