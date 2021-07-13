Абакан, 13 июля, 2021, 08:38 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 174 случая заражения коронавирусом, с начала 2021 года — 9542. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в правительстве республики.

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Выздоровели с 1 января 7855 жителей Хакасии. За прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 342 человека.

Амбулаторное лечение в Хакасии проходят 2900 ковид-пациентов, в стационарах — 1082. К аппаратам ИВЛ подключены 19 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля в республике выявили 173 носителя коронавируса, выздоровели 64 человека.