Москва, 13 июля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил увеличить ежегодный отпуск для некурящих граждан на десять дней, пишет RT со ссылкой на копию письма на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Цитата из м/ф Остров сокровищ. реж Давид Черкасский. 1988.СССР Курение

По словам Хамзаева, курящие тратят на эту привычку до 60 минут рабочего времени в день, или около 20 рабочих дней в календарном году. Все издержки, связанные с курением работников, вынуждены нести работодатели и государство, подчеркнул общественник.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

Положительный пример поощрения будет действенным механизмом для осознанной мотивации курящих сотрудников отказаться от этой привычки, резюмировал Хамзаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить отпуск с 28 до 35 дней жителям России, выбирающим местом отдыха отечественные курорты.

По его словам, ежегодно миллионы граждан РФ отдыхают за границей, таким образом обогащая иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти деньги могли бы оставаться внутри страны, уточнил он.

Читайте также: В ОП РФ предложили сократить рабочий день пожилым людям в летний период