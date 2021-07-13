Вашингтон, 13 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Дополнительный запрос об оказании помощи Гаити был передан через межведомственную делегацию США главе Белого дома Джо Байдену. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки 12 июля в ходе брифинга.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

11 июля республику посетила группа чиновников и дипломатов из Вашингтона. Псаки отметила, что президент уже проинформирован о просьбе гаитянских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Госдепртамент США подтвердил получение запроса от Гаити по поводу отправки в республику американских военнослужащих. Эта просьба была направлена в Вашингтон гаитянским правительством из-за ситуации, вызванной убийством президента страны Жовенеля Моиза.