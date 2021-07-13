Саратов, 13 июля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Саратове утром 13 июля произошло столкновение грузового автомобиля и пассажирского микроавтобуса, сообщает РИА Новости. В результате аварии пострадали 11 человек.

Eli Duke ДТП

ДТП произошло в Кировском районе города на улице Танкистов у дома №57. Столкнулись грузовик Foton и маршрутное такси «Газель».

"По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, из них пять человек получили медицинскую помощь на месте, шесть человек госпитализированы спасателями областной службы спасения и медиками скорой помощи. Детей пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Позже информацию прокомментировали в мэрии.

«По предварительным данным, виновником ДТП стал грузовик, у которого отказали тормоза. Чтобы избежать более серьезную аварийную ситуацию, водитель микроавтобуса был вынужден совершить маневр и допустил столкновение с мусоровозом», — уточнили в городской администрации.

ИА REGNUM напоминает, в октябре 2020 года в Саратове в ДТП попали также грузовик и пассажирская маршрутка. Тогда при столкновении автомобилей пострадали трое пассажиров микроавтобуса.

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