Токио, 13 июля, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Сети появились шпионские снимки новой модификации внедорожника Toyota Fortuner в камуфляже. Снимки с автомобилем размещены на странице cars_secrets в социальной сети Instagram.

Cars_secrets Toyota Fortuner

«В Таиланде были сделаны шпионские фотографии Toyota Four-Chunner со множеством камуфляжей на кузове», — говорится в сообщении.

Ожидается, что основным силовым агрегатом в моторной линейке новинки станет турбированный «движок» рабочим объёмом 2,8 литра. Максимальная мощность агрегата составит 204 л. с. (500 Нм). В качестве трансмиссии у мотора будет шестискоростная автоматическая коробка передач.

На российском авторынке актуальная версия Toyota Fortuner продаётся только с полным приводом, пятиступенчатой «механикой» либо с «автоматом».

Ранее компания Toyota представила модель Land Cruiser 300 нового поколения. Машина будет собираться на новой платформе TNGA. Автомобиль получит бензиновый шестицилиндровый силовой агрегат с двойным турбированным наддувом рабочим объёмом 3,5 литра и максимальной мощностью 415 «лошадей» (650 Нм).

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