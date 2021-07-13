Берлин, , 08:35 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» не будет обсуждаться в рамках «нормандского формата», об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Берлине на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В ходе пресс-конференции украинский лидер заявил, что «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Донбассе может также стать площадкой для обсуждения вопросов энергетики. Однако Меркель возразила ему.

«Энергетические проблемы не касаются «нормандского формата» и выполнения Минских соглашений», — подчеркнула председатель германского правительства.

Она отметила, что Германия и Франция видят себя партнёрами Украины в различных сферах, но газ не будет обсуждаться вместе с Минскими соглашениями.

Как сообщало ИА REGNUM, Меркель подтвердила, что в Берлине с пониманием относятся к опасениям Киева, связанным с «Северным потоком — 2». Однако власти ФРГ сделают всё для чёткого понимания: газопровод не будет заменой транзитным поставкам через Украину.

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