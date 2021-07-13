Москва, , 08:32 — REGNUM Возникшая между Россией и Украиной, которые по сути являются одним историческим и духовным пространством, в течение последних лет «стена» является трагедией. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», обнародованной 12 июля на русском и украинском языках на сайте Кремля.

Майдан 2014. Киев Mstyslav Chernov Unframe

Как отметил российский лидер, когда он в ходе недавней прямой линии отвечал на вопрос о российско-украинских отношениях и назвал русских и украинцев одним народом и единым целым, эти слова не были данью какой-то конъюнктуре или текущим политическим обстоятельствам.

«Сразу подчеркну, что стену, возникшую в последние годы между Россией и Украиной, между частями, по сути, одного исторического и духовного пространства, воспринимаю как большую общую беду, как трагедию», — говорится в статье Путина.

Также он уточнил, что считает это обстоятельство и последствием собственных ошибок руководства двух стран, которые были допущены в разные периоды, и результатом целенаправленной работы сил, стремившихся подорвать единство России и Украины

«Формула, которая применяется, известна испокон веков: разделяй и властвуй. Ничего нового. Отсюда и попытки сыграть на национальном вопросе, посеять рознь между людьми. А как сверхзадача — разделить, а затем и стравить между собой части единого народа», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин отметил в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», что Украина в значительной степени создавалась за счёт исторической России, которая в результате действий большевиков была фактически ограблена.