Берлин, , 08:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине заявил о желании привлечь Соединенные Штаты к урегулированию ситуации в Донбассе.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если участники Нормандского формата будут «за», Украина точно поддерживает такой формат, или это будет в другом формате — это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом)», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников заявил, что Киев якобы выполнил все договоренности, достигнутые на саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Украина пытается намеренно завести в тупик переговорный процесс по Донбассу и саботировать выполнение Минских соглашений.

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