Женева, Швейцария, 13 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Дельта» в скором времени может стать доминирующей разновидностью SARS-CoV-2 в мире. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове 12 июля на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

По ее словам, случаи заражения указанным вариантом возбудителя зафиксированы в более чем 140 странах. Керкхове напомнила, что «Дельта» способен распространяться быстрее, чем другие виды SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля эксперт ВОЗ по вопросам иммунизации Анн Линдстранд заявила, что у организации пока нет достаточного количества фактов, подтверждающих гипотезу о том, что людям, прошедшим вакцинацию от COVID-19, необходимы дополнительные дозы прививки.