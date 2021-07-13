Гавана, , 08:17 — REGNUM Полиция Кубы за два дня протестов задержала несколько десятков активистов, сообщило 12 июля агентство Reuters со ссылкой на подсчёты правозащитных организаций.

Массовые протесты, переходящие в беспорядки, начались с антиправительственных выступлений в минувшие выходные в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Туда направился президент Кубы Мигель Диас-Канель, позднее выступивший с четырёхчасовым телеобращением по телевидению.

По его словам, беспорядки в условиях социально-экономического кризиса разжигает меньшинство и наёмники, финансируемые Соединёнными Штатами. Диас-Канель призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей и одновременно усилил полицию на улицах крупнейших городов.

В США, в свою очередь, заявили о поддержке протестующих, хотя и отвергли обвинения во вмешательстве в дела Кубы.

Посол России в Гаване Андрей Гуськов сообщил, что протестные акции на Кубе связаны со вспышкой коронавируса и не являются попыткой свержения власти.

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