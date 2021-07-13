Оренбург, 13 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Оренбургской области ряд овощей значительно подорожал. Власти это объясняют преобладанием на рынке импортного продовольствия. Снижение цен прогнозируют с массовым поступлением овощей от местных производителей на прилавки магазинов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи в магазине

«Корректировка цен в сторону уменьшения произойдет по мере поступления на прилавки массового отечественного урожая. В первой декаде июня в хозяйствах Оренбуржья приступили к уборке кабачков, огурцов, баклажанов, капусты. С начала июля началась уборка томатов, и цена на эти овощи значительно снизилась на рынках региона», — сказал первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Сергей Балыкин.

По словам руководителя сельхозкооператива «Раздолье» Алексея Пилюгина, запасы местного урожая 2020 года в хранилищах выбраны полностью. Нового пока нет. Сложился определенный дефицит овощей, а также поднялась цена на некоторые корнеплоды, в том числе и морковь.

Цены на морковь в магазинах Оренбурга варьируются от 80 до 140 рублей за килограмм. Самая высокая цена зафиксирована в магазинах крупной тогововой сети, куда завезли первую партию моркови нового урожая.

Как сообщает Оренбургстат, в июне (по сравнению с предыдущим месяцем) свекла столовая подорожала на 39,1%, морковь — на 25,7%, картофель — на 24,6%, капуста белокочанная свежая — на 20,7%. Вместе с тем отмечено снижение цен на свежие огурцы (на 25,4%) и помидоры (на 17,8%).