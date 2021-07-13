Казань, 13 июля, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Татарии подтверждено ещё два летальных исхода от коронавируса. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 13 июля 567 человек. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В числе умерших — двое мужчин 1949 и 1953 годов рождения. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 12 июля зарегистрировали 22 957 случаев инфицирования коронавирусом.

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