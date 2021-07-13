Джакарта, , 08:13 — REGNUM Индонезия заняла первое место в списке стран по количеству ежедневных случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Модель коронавируса Phil.cdc.gov

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Согласно данным Worldometer, в Индонезии за сутки выявили 40 427 случаев заражения коронавирусом. За Индонезией следуют Великобритания с 34 471 случаем заражения коронавирусом и Индия с 27 404 случаями.

Индонезия также удерживает лидирующую позицию по смертности от COVID-19. За сутки эпидемия унесла жизни 891 жителя Индонезии, на втором месте Бразилия с 765 случаями смерти и Россия с 710 случаями.

По числу переболевших коронавирусом Индонезия занимает третье место. За сутки в Индонезии побороть коронавирус смогли 34 754 пациента. На первом месте стоит Бразилия (78 342 пациента), а на втором месте — Индия (45 261 пациент).

Новая волна коронавирусной инфекции в Индонезии привела к тому, что заполненность коек для больных с COVID-19 в больницах ряда областей достигла 90%.

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