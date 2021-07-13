Пекин, 13 июля, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Chery представил «спортивную» версию кроссовера Tiggo 8 с мощным турбомотором. Об этом сообщается на сайте Motor.

Motor Chery Tiggo 8 Kunpeng Edition

Называется спецверсия Kunpeng Edition. На китайском авторынке она появится 17 июля нынешнего года.

В движение спортивный кроссовер приводит новый турбомотор линейки Kunpeng рабочим объёмом два литра. Производительность силового агрегата составляет 254 л. с. (390 Нм). «Движок» сочетается с семискоростным преселективным «роботом». До «сотни» авто разгоняется за 7,5 с.

Внешне модель выделяется другими бамперами, иной решёткой радиатора, а также особым декором и четырьмя хромированными патрубками выхлопной системы.

Ранее компания Chery зарегистрировала в РФ экстерьер модернизированного кроссовера CheryExeed TXL. Внешность новинки выполнена в стиле актуального кроссовера CheryExeed. Основные отличия TXL от базовой модели — более крупная решётка радиатора с горизонтальными планками посередине и вертикальными нишами под светодиодные фонари.

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