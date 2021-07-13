Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Россия не ждет от Соединенных Штатов услуг или помощи, однако требует уважения для построения взаимовыгодных отношений. Об этом 13 июля заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе своего выступления перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния), текст которого обнародовала российская дипмиссия на своей странице в соцсети Facebook.

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения», — сказал посол России в США.

Также он уточнил, что в Москве рассчитывают на то, что интересы российской стороны будут учитываться и добавил, что в современной турбулентной глобальной обстановке двум странам нужно научиться сотрудничать ради безопасности и процветания своих народов.

Кроме того, Антонов подчеркнул, что российская сторона не считает, что в результате встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве произошло значительное улучшения отношений между странами. При этом он указал, что самой важной договоренностью российско-американского саммита стало решение начать комплексный двусторонний диалог.

«Вопреки негативу, который нагнетался американскими СМИ накануне саммита, переговоры на высшем уровне прошли в спокойной, деловой и в целом конструктивной атмосфере. При всех сохраняющихся противоречиях лидеры двух стран согласились с необходимостью вести дело к сближению позиций и снижению конфронтации в российско-американских отношениях», — отметил посол РФ.

«Важнейшей договоренностью саммита, зафиксированной в совместном заявлении по стратстабильности, стало решение начать комплексный двусторонний диалог. Наряду с продлением ДСНВ в начале текущего года, это — еще один шаг Вашингтона в направлении здравого смысла и большей ответственности в международных делах», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне российский министр иностранных глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приезд в Россию спецпосланника американского президента по климату Джона Керри — показатель положения, в котором находятся двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.