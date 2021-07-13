Вашингтон, 13 июля, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель, поддержав строительство «Северного потока — 2», унизила президента Соединенных Штатов Джо Байдена, пишет американский публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«Упорно поддерживая российский трубопровод, Ангела Меркель подвела США и Европу и оставила своему преемнику только плохие варианты», — написал он.

По его словам, нежелание Меркель пойти навстречу Вашингтону является проявлением пренебрежительного отношения.

Защита газопровода станет «пятном на репутации» канцлера Германии, считает публицист.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствовали строительству газопровода.

В середине июня помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что власти Соединенных Штатов продолжат вводить санкции против причастных к строительству «Северного потока — 2» компаний.

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