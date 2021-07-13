Чебоксары, 13 июля, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Чувашии в первом полугодии дорожный фонд республики освоен на 24,3%. При положительной динамике министерству транспорта не удалось выйти на «собственный оптимистичный прогноз». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минфина об освоении средств дорожного фонда Чувашии

В 2021 году объём дорожного фонда республики составляет 5,586 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета выделяется порядка 900 млн рублей. По данным минфина, на 1 июля израсходовано 1,356 млрд рублей, что составляет 24,3% от плана.

«Динамика в принципе неплохая, рост 26,5% к прошлому году. Не могу здесь не отметить, поскольку вопрос на планёрке обсуждался: всё-таки не удалось выйти министерству транспорта на тот оптимистичный прогноз, который здесь докладывался. То есть предполагалось, что освоение составит [на 1 июля] 1,533 млрд рублей, по факту — 1,356 млрд рублей, то есть на 177 млн рублей всё-таки не вышли на свои собственные прогнозы», — сообщил первый вице-премьер Михаил Ноздряков.

Cap.ru Данные минэкономразвития об освоении средств дорожного фонда Чувашии

Отметим, что в структуре дорожного фонда Чувашии в текущем году наибольшие затраты предусмотрены на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного (2,116 млрд рублей) и регионального (1,91 млрд рублей) значения.