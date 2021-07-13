Москва, , 08:00 — REGNUM Ввести для иностранных граждан отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

"Вы приехали сюда работать? Так работайте, а не шляйтесь толпами по улицам, устраивая побоища! Миграция должна быть безопасной для граждан РФ и строго контролируемой, другой нам не надо», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне у метро «Кузьминки» в Москве произошла массовая драка мигрантов, задержаны около 15 человек, несколько человек доставлены в больницу.

«Этот случай — наглядный аргумент в пользу наших свежих партийных инициатив: ввести для иностранцев отдельный Уголовный кодекс и ограничить активность гастарбайтеров трудовыми лагерями», — подчеркнул Журавлёв.

По мнению парламентария, «зачинщиков и основных участников драки надо посадить, остальных депортировать навсегда, а их работодателей — оштрафовать, чтобы в следующий раз не нанимали отморозков».

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