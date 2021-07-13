Вашингтон, , 07:59 — REGNUM Белому дому США и американскому президенту Джо Байдену необходимо поддержать участников массовых протестов на Кубе, заявил бывший глава Госдепа США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Американцам нужно встать плечом к плечу с ними. Мы можем сделать многое, чтобы они добились той свободы, которой они требуют на улицах», — заявил он.

Помпео выразил недоумение отсутствием должной реакции на кубинские события со стороны администрации президента США. Он добавил, что в годы правления экс-президента Дональда Трампа оказывалось «сильнейшее давление» на высшее руководство Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о причастности США к массовым беспорядкам в республике. Он подчеркнул, что демонстрации на Кубе не являлись мирными протестными акциями, так как фиксировались неоднократные случаи грабежей магазинов и мародерства.

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