Токио, , 07:59 — REGNUM Совместные учения провели в Аденском заливе военно-морские силы Великобритании и Японии, заявил японский министр обороны Нобуо Киси 13 июля на пресс-конференции.

Маневры проходили 11 и 12 июля. Британские ВМС были представлены ударной группой королевского флота во главе с новейшим авианосцем Queen Elizabeth. Киси отметил, что целью учений была отработка совместных действий в рамках борьбы с морскими пиратами.

Также в маневрах участвовали корабли военно-морских сил Нидерландов и США, входящие в международную авианосную ударную группы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2020 года военные Южной Кореи и Японии провели в Аденском заливе совместные учения по противодействию пиратам.

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