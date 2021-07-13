Владивосток, 13 июля, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Во Владивостоке в районе Снеговой Пади 13 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Приморью.

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Установлено, что 21-летний водитель автомашины Toyota Prius не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего Nissan March и, сначала совершил с ним столкновение, а затем ещё с тремя автомобилями Suzuki Escudo, Toyota Allion и Nissan Expert.

В результате ДТП травмы получили две девушки-водителя Suzuki Escudo и Nissan March. Врачи назначили им амбулаторное лечение.

Стаж водителя Toyota Prius — три года.

По факту ДТП возбуждено административное делопроизводство.

Ни у одного из водителей медицинское освидетельствование не выявило состояние опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее семи автомобилей столкнулись на 41-м км Московской кольцевой автодороги.