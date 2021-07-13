Оренбург, 13 июля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области начинается проверка рынка стройматериалов, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском УФАС России.

(сс) bstad Строительные леса

Причиной стало существенного повышение цен в первом полугодии 2021 года на рынке строительства и смежных рынках. Кроме того, с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию антимонопольная служба будет проводить регулярный мониторинг.

Как сообщает Оренбургстат, в июне цены на металлочерепицу взлетели на 20,5%, еврошифер, рубероид — на 19,2%, плиты древесно-стружечные, ориентированно-стружечные — на 14,2%, доску обрезную — на 13,5%, кирпич красный — на 4,6%, цемент тарированный — на 4,4%, ламинат — на 2,2%.