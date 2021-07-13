Калуга, 13 июля, 2021, 07:58 — ИА Регнум. К обанкроченному предприятию бывшего депутата Заксобрания Калужской области Александра Бушина — ООО «Гигиена-сервис Мед» поступил крупный финансовый иск. Истцом в деле, которое пока арбитражем Калужской области не принято к производству, выступает Министерство промышленности и торговли России, передаёт ИА REGNUM.

Суд

Иск министерства был подан 7 июля 2021 года, а позднее судья Масенкова оставила его без движения до 29 июля из-за недочётов. В деле речь идёт «о взыскании задолженности в размере 33 335 096 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами за период с даты получения субсидии по день принятия судом решения по настоящему делу».

По данным ЕГРЮЛ, общество учреждено в 2015 году в моногороде Кондрово для производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. По открытым данным, ООО «Гигиена-Сервис Мед» было поставщиком порядка 250 госконтрактов на общую сумму свыше 1,12 млрд рублей.

Напомним, в 2018 году в соцсетях была создана инициативная группа ООО «Гигиена Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», в которую вошли 600 работников предприятий. Они обратились с открытым письмом к депутату Бушину, требуя погасить задолженность перед сотрудниками, а также выплатить прочие долги и восстановить отношения с поставщиками сырья.

На тот момент Бушин входил в рейтинг «100 самых влиятельных людей Калужской области». Обе упомянутые в письме работников компании принадлежат Бушину и на сегодня находятся в стадии банкротства.

В 2020 году калужская прокуратура сообщила о передаче уголовного дела, фигурантом которого стал депутат, в суд. Ему вменялась неуплате налогов на крупную сумму.