Горно-Алтайск, 13 июля, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Республике Алтай 12 июля выявили 34 носителя коронавируса, в том числе COVID-19 диагностировали у девяти жителей города Горно-Алтайска. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в региональном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Горном Алтае подтверждено 18 492 случая заражения коронавирусом, в том числе 5940 — в Горно-Алтайске.

От коронавирусной инфекции за сутки излечились 35 жителей республики, за всё время — 17 346.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Республике Алтай выявили 48 носителей коронавируса, выздоровели 20 человек.