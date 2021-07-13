Пермь, 13 июля, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2021 года относительного предыдущего месяца составил 100,9%. Промтовары выросли в цене в среднем на 1,12%, продовольствие — на 0,4%, услуги — на 1,38%. Об этом сообщает Пермьстат.

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Значительное увеличение цены отмечено в июне на стройматериалы, в частности, стоимость обрезных досок взлетела в 1,5 раза, металлочерепицы — в 1,2 раза, еврошифера — на 12,9%. Мебель подорожала на 0,6−5,4%. Бензин автомобильный различных марок подорожал на 0,6−1,3%.

Наметилась тенденция повышения стоимости товаров школьного ассортимента. Канцтовары и учебные пособия выросли в цене на 1,1−2,6%.

В сфере оказания услуг населению на 11,8−30% увеличилась стоимость санаторно-курортных услуг. Тарифы на услуги городской и междугородней телефонной связи возросли на 2−5,1%. В пределах 4% подорожали отдельные виды бытовых и медицинских услуг.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 9,5%. Цены на билеты в плацкартные вагоны скорых фирменных и нефирменных поездов дальнего следования выросли в пределах 25%.

Дешевле по сравнению с маем стал обходиться отдых в ОАЭ (на 0,7%) и экскурсионные туры по России (на 4,6%).