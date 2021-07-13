Артём, Приморский край, 13 июля, 2021, 07:46 — ИА Регнум. В Приморье осужден за взяточничество бывший участковый, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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В суде установлено, что будучи участковым в Артёме, мужчина два года ежемесячно получал от предпринимателя деньги за покрывательство его незаконной торговли алкоголем без соответствующей лицензии.

В общей сложности фигурант получил взятку в 430 тыс. рублей.

В последующем предприниматель обратился в ФСБ и при очередной передаче денег подсудимый был задержан с поличным.

Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, со штрафом в более 2 млн рублей и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области передано в суд уголовное дело в отношении сотрудника одной из колоний.