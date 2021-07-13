13 июля 2021 | Время чтения 4 мин

Политический кризис в Грузии продолжается, и он может все же пошатнуть позиции правящей партии «Грузинская мечта». Правительство в непростом положении, ведь сторонники традиционных ценностей пользуются в Грузии серьезной популярностью. Если же Тбилиси решит сделать вид, что ничего не произошло, то придется отвечать на неудобные вопросы европейцев.

Станислав Тарасов, , 10:53 — REGNUM Еще совсем недавно, когда благодаря усилиям западной дипломатии удалось вернуть не признававшую итогов парламентских выборов и отказавшуюся работать с властями грузинскую оппозицию в парламент, стало казаться, что политический кризис в Грузии разрешен. Не тут-то было. В Тбилиси вновь стали шуметь. Представители оппозиционных СМИ и политики на фоне новой волны протестов начали выступать с требованиями отставки премьер-министр Ираклия Гарибашвили. Поводом послужила смерть оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкаравы, погибшего на шестой день после жестокого избиения во время беспорядков в Тбилиси 5 июля. Демонстранты считают, что правительство должно понести ответственность за то, что не смогло защитить своих граждан во время протестов. Более того, они уверены, что власти якобы подстрекали агрессивно настроенных участников акции в Тбилиси. Правительству Грузии был предъявлен ультиматум, который сам Гарибашвили назвал «очередным безуспешным заговором» и объявил «аморальными» попытки использовать трагедию в политических целях.

Иван Шилов © ИА REGNUM

После этого представители СМИ и оппозиции ворвались в парламент Грузии, требуя встречи с депутатами. Представители грузинской оппозиции обозначили свои цели: начало процедуры выражения недоверия правительству и формирование временного кабинета. Для выдвижения своего кандидата в премьер-министры достаточно решения не менее 50 депутатов парламента. В настоящее время у оппозиции 66 мандатов в парламенте, однако этого хватает лишь для запуска процедуры выражения недоверия, но маловато для утверждения нового правительства. В свою очередь представители действующей власти обвинили некоторые издания в сотрудничестве с радикальной оппозицией и провокациях. Они также призвали не делать предварительных выводов о причинах смерти Лашкаравы и дождаться результатов экспертизы. Однако есть проблема в разыгрывании «внешнего фактора». Согласно распространяемому определенными кругами в Грузии мнению, источником беспорядков в стране являются якобы «пророссийские силы и примкнувшая к ним Грузинская православная церковь», которые выступают в роли «защитников ценностей консервативного толка», а «главным организатором и спонсором потрясений выступает вернувшийся недавно из России бизнесмен Леван Васадзе».

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Gov.ge

Васадзе заявил о намерении войти в грузинскую политику. Раньше он жил в Москве, где делал карьеру, работал топ-менеджером в крупных российских государственных корпорациях, в том числе АФК «Система». Бизнесмен заявляет, что «никакой диалог с либеральным, предавшим свою христианскую основу Западом невозможен», и призывает грузин «оставаться самими собой». В обвинениях его нет ничего нового, это традиционный «российский громоотвод». А вот по мнению Гарибашвили, за нынешними «грузинскими потрясениями» стоят экс-президент Михаил Саакашвили и радикальная оппозиция. Их задача: подорвать позиции правительства на Западе, которому удалось удержать их во времена первого после выборов кризиса. Что из этого получится, говорить пока сложно. Тбилисский политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что «последние события не смогут привести к каким-либо политическим последствиям в Грузии, поскольку власть контролирует ситуацию». Но привычная нервотрепка продолжается, так как постоянно вбрасываются новые сюжеты»: требование создать следственную комиссию, установить лиц, которые срывают и сжигают в Тбилиси флаг ЕС, выявить, кто установил возле парламента железный крест, уволить главу МВД и так далее.

Все начинает раскручиваться по старому кругу. Оппозиционные депутаты пытаются вновь блокировать работу парламента. «Либо этот парламент должен быстро отправить в отставку Гарибашвили, либо демократическая оппозиция должна покинуть парламент — ситуация должна быть четкой для всех граждан внутри страны и всех партнеров, поддерживающих свободу Грузии за ее пределами», — заявил журналистам лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия. По его словам, «в функционировании нынешнего парламента не должна принимать участия ни одна та сила, для которой важны будущее, свобода и независимость страны, и это должно выясниться очень быстро». Есть требования и о проведении «местных выборов в спокойной обстановке», для чего вначале нужно создать переходное правительство. «Мы оставляем «Грузинскую мечту» одну, и не важно, назовете ли вы это парламентским бойкотом», — заявил лидер «Лело» Мамука Хазарадзе. В то же время председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что беспорядки в Грузии «отвечают интересам только тех сил, которые недоброжелательны по отношению к нашей стране». В том числе он упомянул и «конкретные политические силы и их СМИ, которые постоянно пытаются внести беспорядок в наше общество и политику».

ЛГБТ-активисты в Тбилиси Цитата из видео Прямой эфир | Прайд ЛГБТ вышел на молчаливый протест к парламенту в Тбилиси. 06.07.2021 пользователя in time Ukraine. youtube.com

При этом лидер «Грузинской мечты» возложил часть ответственности на ЛГБТ-активистов, которых, как он напомнил, власти предупреждали о нецелесообразности проведения «Марша достоинства». По его словам, «к сожалению, произошло то, о чем мы предупреждали — было невозможно пресечь инциденты и остановить эскалацию, и ответственность за это лежит как на осуществлявших насилие, так и на тех, кого мы предупреждали, но они не отказались от своих мероприятий». Что касается Гарибашвили, то он сообщил, что в отставку не собирается и говорит о «провале заговора антигосударственных и антицерковных сил». Политический кризис продолжается, он может все же пошатнуть позиции правящей партии «Грузинская мечта». Правительство в непростом положении, ведь сторонники традиционных ценностей пользуются в Грузии серьезной популярностью. Если же Тбилиси решит сделать вид, что ничего не произошло, то придется отвечать на неудобные вопросы европейцев. И непонятно, есть ли какой-то промежуточный вариант.