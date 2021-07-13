Томск, 13 июля, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Томские пожарные спасли из горящего дома женщину с семимесячным мальчиком. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области Окно, через которое спасли людей из горящего дома в Томске

Сообщение о пожаре на улице Чулымской поступило 13 июля в 03:55 по местному времени. Прибыв на место, первое подразделение огнеборцев увидело, что горят надворные постройки между двумя жилыми домами. Огонь перекинулся на крышу двухквартирного бревенчатого и одноквартирного брусового домов.

В одной из квартир находилась 26-летняя женщина с ребёнком. Покинуть заполненное дымом помещение ей мешали решётки на окнах. Выход из дома был охвачен огнём. Пожарные спилили решётку бензорезом. Женщину с мальчиком достали через окно. Госпитализация им не потребовалась.

Площадь пожара составила 228 квадратных метров. В квартире, где проживала мать с ребёнком, обгорели стены. Возгорание ликвидировали в 05:36. В тушении принимали участие 29 человек, применялось семь единиц техники. Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области во время пожара 11 июля погибла женщин с двумя детьми.

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