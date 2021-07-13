Пекин, 13 июля, 2021, 07:33 — ИА Регнум. Не менее пяти человек погибли из-за последствий затяжных дождей в провинции Шаньси на север Китая, 13 июля сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Василий Поленов. Ливень. 1874

10 июля из-за ливней затопило поселки Яньтоу и Тайхуай, где погибли трое местных жителей и еще трое пострадали. 11 июля стихия обрушилась на город Цзиньчэн.

В этом населенном пункте выпало почти 270 мм осадков. В результате погибли еще два человека. Кроме того, из-за последствий ливней без вести пропали десять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля агентство Синьхуа распространило информацию от том, что сильные ливни обрушились на провинции Сычуань на юго-западе Китая. В связи с наступлением стихии власти эвакуировали тысячи людей.