Кемерово, 13 июля, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 13 июля, за прошедшие сутки выявлено 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 201 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 40, Новокузнецк — 37, Междуреченск — 24, Мыски — 17, Осинники — 16, Прокопьевск — 14, Юрга — 14, Тайга — 11, Калтан — шесть, Ленинск-Кузнецкий — шесть, Белово — четыре, Новокузнецкий МР — три, Топкинский МО — три, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Полысаево — два, Юргинский МО — два, Анжеро-Судженск — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 184 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 42 451 случай заражения коронавирусом, 39 757 человек выздоровели, 883 пациента скончались.