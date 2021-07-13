Кемерово, 13 июля, 2021, 07:12 — ИА Регнум. В Кемеровской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются мероприятия «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», а в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» — региональный проект «Экспорт продукции АПК в Кузбассе». Об этом ИА REGNUM сообщили в минсельхозе Кузбасса

01 Обложка. Сельское хозяйство. Иван Шилов ИА REGNUM Обложка. Сельское хозяйство. Иван Шилов ИА REGNUM

По плану проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе» в 2021 году из региона должно быть экспортировано сельхозпродукции на сумму 264,4 млн долларов США. На 1 июля 2021 года объём отгруженной за рубеж кузбасской продукции в денежном эквиваленте составил 119,4 млн долларов США (45% от плана).

«Экспорт осуществлялся в 37 стран мира. Основная доля приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности — 91,4 миллиона долларов США, это мучные кондитерские изделия, шоколад, мука, макаронные изделия, орехи. Также за рубежом пользуются популярностью семена рапса, соевые бобы, крепкие спиртные напитки», — уточнил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности области Андрей Ариткулов.

В рамках нацпроекта предусмотрена господдержка в размере 59,4 млн рублей — субсидия на стимулирование увеличения производства масличных культур.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кемеровской области выдаются гранты «Агростартап». В 2021 году на эти цели планируется выделить более 20 млн рублей. Также выплачиваются субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В текущем году на эти цели будет направлено почти 10 млн рублей.

Всего в 2021 году в развитие сельского хозяйства Кемеровской области по нацпроектам будет вложено более 95 млн рублей.