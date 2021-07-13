Чебоксары, 13 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. ИА REGNUM продолжает публиковать цикл работ заслуженного художника Чувашии Оксаны Кокориной, посвящённый Великой Отечественной войне. Онлайн-проект посвящён Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, который отмечается в Чувашии в 2021 году указом главы республики Олега Николаева.

Из личного архива «Реквием». Автор заслуженный художник Чувашии Оксана Кокорина. Оргалит, масло 100х100.

Продолжает виртуальную галерею работа «Реквием», которая ранее экспонировалась в музее-заповеднике Сталинградская битва, а в настоящее время находится в коллекции международного мотоклуба «Ночные волки» в Севастополе.

Подробнее: Онлайн-выставка одной картины: «Война»

"Сюжет картины создан на основе архивной фотографии Великой Отечественной войны. На ней запечатлено, как солдат играет на скрипке, и мы слышим тонкую пронзительную мелодию на фоне временного затишья. Противопоставление этой мелодии, монохромного изображения и кирпичной стены говорит о хрупкости мира», — рассказывает Оксана Кокорина.