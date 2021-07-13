Абакан, 13 июля, 2021, 06:50 — ИА Регнум. Международному аэропорту «Абакан» присвоено имя генерал-лейтенанта авиации, Героя Советского Союза Василия Тихонова. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в правительстве Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Самолет в аэропорту

Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ вступил в силу с 12 июля.

Напомним, жители Хакасии выбрали имя международному аэропорту «Абакан» в апреле 2021 года. По итогам конкурса за присвоение воздушной гавани имени Василия Тихонова проголосовали 13 916 человек.

Василий Тихонов родился в 1909 году в посёлке медного рудника Улень Енисейской губернии. На его личном счету — 400 боевых вылетов. В годы Великой Отечественной войны Тихонов участвовал в бомбардировке важных военных и промышленных объектов Германии. В сентябре 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За мужество и героизм Тихонов награждён 25 правительственными наградами.

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