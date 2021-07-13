Новосибирск, 13 июля, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в медицинские организации по поводу укусов клещей обратились 11 578 человек. Это на 39% меньше, чем в прошлом году на эту же дату, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ

«Зарегистрировано 36 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом у не привитых лиц (в 2020 году на эту дату было 53 случая) и 37 случаев заболевания клещевым боррелиозом (в 2020 году — 50)», — уточняет ведомство.

За неделю с 30 июня по 6 июля 2021 года наибольшее число укусов клещей было зарегистрировано на территории Искитимского района Новосибирской области, в городе Новосибирске — на территории Советского района.

Акарицидные обработки проведены на территории 6496,15 га летних оздоровительных лагерей, парков, кладбищ.