Новосибирск, 13 июля, 2021, 06:43 — ИА Регнум. Судебное заседание по иску прокурора о приостановлении деятельности новосибирского Центра хоккейного мастерства назначено на 9 августа 2021 года. Об этом сообщает Калининский районный суд города.

Joe Gratz Зал судебных заседаний

Напомним, ранее прокуратура Калининского района Новосибирска с привлечением инспектора ГУ МЧС России организовала проверку в Центре хоккейного мастерства. Были выявлены нарушения.

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«В результате проверки выявлено, что при эксплуатации объекта допущено изменение планировочных решений и функционального назначения помещения входной группы, путём размещения кафе и магазина, которые не обеспечивают эвакуацию людей при пожаре, в подвале помещения размещена баня сухого жара (сауна), не все помещения оборудованы пожарными извещателями. Также выявлены иные нарушения пожарной безопасности. Ответчик, нарушая требования пожарной безопасности, нарушает права граждан на безопасное пребывание люде, что может привести к тяжким последствиям, в том, числе гибели людей», — уточняется на сайте суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в суд направлено заявление о приостановлении деятельности Центра — до устранения нарушений.