Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Президент США Джо Байден был унижен решением канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от поддержки позиции Вашингтона по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом 12 июля написал публицист Андреас Клут в своей статье для агентства Bloomberg.

Ангела Меркель Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор выразил мнение, что вместо того, чтобы присоединиться к требованиям американских властей, глава немецкого правительства пренебрежительно отвергла все притязания Белого дома. Клут предположил, что своей политикой Меркель подвела США и ЕС, а также оставила своего приемника на посту канцлера в неудобном положении.

Он отметил, что, несмотря на то, что Германия считает Nord Stream 2 коммерческим проектом, ряд стран видит в его строительстве «геополитическую угрозу». Публицист обвинил Меркель в том, что поддержка канцлером «Северного потока — 2» оставит «пятно на ее репутации», поскольку такая политика «отталкивает» Вашингтон и европейских партнеров ФРГ и якобы говорит им о «лицемерии» Берлина.

Клут напомнил, что глава правительства Германии вскоре должна будет встретиться с президентом США Джо Байденом. Автор статьи посоветовал ей выдвинуть в ходе разговора с американским лидером предложения, которые смогли бы разрешить «геополитический беспорядок» устроенный, как считает Клут, самой Меркель.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня глава МИД Польши Збигнев Рау называл «Северный поток — 2» «испытанием Берлина на ответственность». Он добавил, что реализация проекта «еще больше подорвет безопасность НАТО на восточном фланге». 12 июля депутат Рады Юрий Камельчук («Слуга народу») заявил, что запуск Nord Stream 2 будет провалом для Ангелы Меркель.

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