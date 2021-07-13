Новосибирск, 13 июля, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области площадь земель, засеянная яровыми культурами хозяйствами всехкатегорий (по сравнению с прошлым годом), уменьшилась на 11,6%. По данным на 1 июня 2021 года она составила1592,6 тыс. га. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Cap.ru Весенний сев

Региональный орган статистики уточняет, что на долю зерновых и зернобобовых культур (безкукурузы) пришлось75,4% или 1201,4 тыс. га. Это на 11,9% меньше, чем год назад.

При этом посевымасличных культур заняли площадь в 169,8 тыс. га и увеличились посравнению с тем же периодом 2020 года на 13,1%.

Напомним, что в начале марта 2021 года в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области заявляли, что сельскохозяйственные организации в 2021 году увеличат посевные площади на 28 тысяч гектаров. По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, в текущем году общая посевная площадь должна была составить 2 миллиона 294,4 тысячи гектаров.

В ходе весенних полевых работ новосибирским аграриям предстояло разместить посевы яровых на площади 1 млн 927,7 тыс. гектаров — на 17 тыс. га больше, чем в весеннюю посевную 2020 года.

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