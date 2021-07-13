Бразилиа, , 06:24 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару поддержал антиправительственные протесты на Кубе. Об этом бразильский лидер написал на своей странице в Twitter.

Он выразил солидарность с протестующими и добавил, что участники антиправительственных акций якобы требуют окончания диктатуры и возвращения различных свобод.

«Пусть демократия расцветет на Кубе и принесет ее народу лучшие дни», — заявил Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля на Кубе начались массовые протестные акции. Демонстрации начались из-за недовольства ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако переросли в антиправительственные протесты. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о причастности США к уличным беспорядкам на кубинской территории. Сами же Соединенные Штаты поддержали протесты.

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