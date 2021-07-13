Новосибирск, 13 июля, 2021, 06:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области в июне 2021 годапо сравнениюсмаем2021года наблюдалосьснижение потребительских ценнагазовое моторное топливо— на 7,8%. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

При этомростцен отмечен наавтомобильный бензинмарокАИ-98 — на 0,8%, АИ-95иАИ-92- на0,4%, дизельное топливо— на0,1%.

Самые высокие ценына газовоемоторное топливои автомобильный бензинмарок АИ-92 и АИ-95 был зафиксированы в Туве, наавтомобильный бензинмаркиАИ-98 — в Красноярском крае, на дизельное топливо- вИркутской области, уточняет региональный орган статистики.