Владивосток, 13 июля, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе рабочей встречи с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Анной Кузнецовой обсудил 13 июля во Владивостоке ряд социальных вопросов, в том числе создание безопасной среды в учреждениях образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Пресс-служба правительства Приморского края Анна Кузнецова

Читайте также: Опыт Хабаровска в обеспечении жильём сирот распространят в РФ — Кузнецова

Акцентировались такие опасные факторы, которые могут угрожать ребёнку: терроризм, киберпреступность, буллинг, троллинг.

«Тема детской безопасности сегодня воспринимается по-другому. Речь — не только о физической безопасности, но и психологической, создании комфортной среды для того, чтобы её обеспечить», — отметила Анна Кузнецова.

Она также сказала, что не так давно состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным, посвященная обеспечению комплексной безопасности детей. Эта тема нашла продолжение в народной программе партии «Единая Россия» — о ней много говорили на последнем съезде и сейчас как раз идёт разработка.

«Учитывая тот опыт, который есть в вашем регионе, уверена, мы сможем выработать предложения, конкретные меры, которые также войдут в эту программу и лягут в основу ее концепции», — добавила Кузнецова.

Стороны обсудили и меры поддержки детей-сирот — в Приморье их насчитывается около 7 тыс.

«Мы в четыре раза увеличили объём предоставляемого жилья. Если в 2018-м предоставляли около 300 квартир, то сейчас речь идёт уже о 1200−1300. Ведётся работа по профилактике социального сиротства. Для каждого ребёнка важно иметь отца и мать, родственников, которые смогут о нём позаботиться», — сказал Олег Кожемяко.

Также не остался без внимания и вопрос обеспечения безопасности школьников в каникулы, когда многие ребята отдыхают в детских лагерях, расположенных, в том числе за городом, у моря.

Анна Кузнецова сказала, что рада снова оказаться в Приморье, во Владивостоке, где всегда принимают гостеприимно и тепло.

«Хочется поблагодарить вас и вашу команду за работу. Мы неоднократно взаимодействовали здесь с комиссией по делам несовершеннолетних, местным аппаратом уполномоченного по правам ребёнка, с разными структурами, которые отвечают за образование. Много вопросов было отработано. Личная заинтересованность — обязательное условие для такой работы», — отметила детский омбудсмен.

В числе успешных примеров, помимо обеспечения жильём сирот и в принципе работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, Анна Кузнецова также выделила организацию горячего питания в школах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, опыт Хабаровского края в защите интересов несовершеннолетних и выпускников детских домов, интернатов будет использован на федеральном уровне, заявила уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова на рабочей встрече 12 июля с врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым.