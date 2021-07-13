Омск, 13 июля, 2021, 06:08 — ИА Регнум. В Омской области началась диспансеризация для переболевших коронавирусной инфекцией.

Павел Редин ИА Красная весна Районная поликлиника

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Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, первые 40 человек прошли диспансеризацию в двух поликлинических филиалах омской клинической больницы № 1 им. А. Н. Кабанова.

Медики заверили, что маршрут по кабинетам составлен с учётом эпидобстановки. Прохождение всех обследований занимает не более двух часов.

В облправительстве уточнили, что диспансеризация для переболевших COVID-19 — не отдельное мероприятие, а расширенная версия общей диспансеризации. К общим обследованиям на первом этапе добавляются измерение сатурации, тест с шестиминутной ходьбой и спирометрия.

В первую очередь на углубленное обследование здоровья приглашают омичей с хроническими заболеваниями, переболевших коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 июля в Омской области выявлено 54 410 носителей коронавируса, выздоровели 42 798 человек, скончались 1566 ковид-пациентов.