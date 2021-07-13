Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Россия не нуждается в услугах или помощи со стороны Соединённых Штатов, но требует уважения для выстраивания взаимовыгодных отношений, заявил 12 июля посол РФ в США Анатолий Антонов во время выступления перед студентами Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (штат Калифорния).

«Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться», — цитирует пресс-служба российского посольства слова дипломата.

Антонов добавил, что в условиях «турбулентной глобальной обстановки» России и США следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания народов обеих стран.

Продолжить двусторонний диалог, по мнению российского посла, стороны смогут на установочной встрече межведомственных делегаций, которая может состояться в ближайшие недели. «Отправной точкой мог бы стать обзор имеющихся у обеих сторон озабоченностей в стратегической сфере», — объяснил он.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров пообещал жесткий ответ в случае недружественных действий США